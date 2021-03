Ancora un gol. Uno solo. E poi il futuro di Mattia Destro sarà nuovamente tinto di rossoblù.



Il centravanti marchigiano, rigeneratosi al Genoa dopo tante stagioni anonime, è attualmente fermo a quota nove gol in campionato. Un bottino importante che il giocatore non raggiungeva da diversi anni, grazie al quale il Grifone è riuscito a togliersi dai bassifondi in cui era scivolato prima di Natale.



La salvezza, tuttavia, non è ancora stata raggiunta e per arrivare al traguardo i rossoblù avranno bisogno anche delle reti sul loro bomber principe. Anche Destro però necessita di tornare ad esultare. Come spiega stamattina l'edizione genovese di Repubblica, con un solo altro gol, il centravanti giungerebbe in doppia cifra, guadagnandosi il rinnovo automatico del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.