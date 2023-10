Albert Gudmundsson è sempre più il trascinatore del Genoa.

Con la bella e decisiva rete segnata ieri sera alla Salernitana, che è valsa ai rossoblù la terza vittoria stagionale, il talento islandese è salito a quota cinque gol tra campionato e coppa. Una cifra che la fa diventare il miglior realizzatore della sua squadra al pari dell'amico Mateo Retegui.



Ma la forza dell'ex AZ Alkmaar non sta solo nell'efficacia sotto rete quanto piuttosto nella capacità di creare azioni pericolose inventandole letteralmente dal nulla. Una dote che gli sta attirando inevitabili sguardi d'ammirazione da parte dei maggiori club italiani e non solo. Non è tuttavia la prima volta che Gudmundsson finisce nella lista della spessa di qualche direttore sportivo.



Già la scorsa estate, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio e secondo quanto noi di Calciomercato.com abbiamo più volte riportato, il 27enne di Reykjavik venne cercato con una certa insistenza da diversi club di A. Sassuolo, Bologna e soprattutto Fiorentina le società più attive. A tutte però il ragazzo ha risposto negativamente, affermando la propria intenzione di diventare anche il Serie A il trascinatore del Grifone. Esattamente come aveva fatto in B. Intenzione a cui Albert sta dando effettiva concretezza.