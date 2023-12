Nella settimana che porta a Monza-Genoa viene rivelato un inedito retroscena di mercato riguardante Albert Gudmundsson.



L'attaccante islandese dei liguri, arrivato in rossoblù nel gennaio 2022 e oggi stella di prima grandezza del sodalizio allenato da Alberto Gilardino, prima di approdare al club più antico d'Italia fu a un passo dall'accordarsi proprio con i brianzoli.



All'epoca in cui giocava ancora nell'AZ Alkmaar, Gudmundsson finì nel mirino di Adriano Galliani e dei suoi uomini-mercato. Malgrado le recensioni degli osservatori del Monza furono assai positive la trattativa non si concretizzò, lasciando che successivamente il giocatore passasse al Genoa.



Ne dà notizia PianetaGenoa1893.net