A quindici giorni di distanza dalla chiusura della sessione estiva del calciomercato emerge un retroscena relativo alla trattativa, poi saltata, per il trasferimento di Tanguy Ndombele al Genoa.



Secondo quanto ricostruito da Repubblica, la dirigenza rossoblù aveva ottenuto il via libera dai colleghi del Tottenham per trattare l'acquisizione dell'ex centrocampista del Napoli. Un colpo da novanta per la mediana della formazione ligure che tuttavia non si è concretizzato a causa della volontà dello stesso calciatore.



Contattato dagli uomini mercato del Grifone, il 26enne francese avrebbe risposto testualmente: "Siete un club neopromosso, io voglio fare la Champions". Una motivazione che non ha lasciato spazio a repliche da parte del Genoa. Qualche giorno dopo questa frase Ndombele si è effettivamente accasato in prestito al Galatasaray, raggiungendo così l'obiettivo prefissato di disputare la principale competizione per club.