E' sfumato proprio sul traguardo del calciomercato l'ultimo possibile acquisto del Genoa.



Il colpo finale della dirigenza rossoblù doveva essere Pietro Pellegri, indicato come candidato numero uno per fare le funzioni di vice Retegui nella rosa di Alberto Gilardino. Un ritorno al passato per il 22enne nato e cresciuto all'ombra del Grifone.



A vanificare la possibile riunificazione tra l'attaccante ex Milan e Monaco è stato però un'altra vecchia conoscenza genoana: Ivan Juric. Malgrado l'arrivo alla sua corte di Duvan Zapata e la conferma di Toni Sanabria, il tecnico del Torino è convinto che Pellegri possa ancora rivestire un ruolo importante in granata. Una convinzione espressa e ribadita ieri con fermezza alla dirigenza torinista che, a quel punto, malgrado una trattativa ormai molto avanzata con il Genoa ha posto l'altolà al ritorno in Liguria del classe 2001.