Lasse Schone, colpo di mercato del Genoa, poteva finire alla Fiorentina. Prima che l'ex regista dell'Ajax trovasse l'accordo con la società rossoblù erano stati infatti i viola a proporgli lo sbarco in Serie A. Alla fine però il centrocampista danese ha optato per il mare della Liguria, costringendo la Fiorentina a rinunciare al suo ingaggio.



Il retroscena è stato svelato al Secolo XIX da Stefano Salvini, l'avvocato che ha fatto da intermediario nella trattativa per il trasferimento di Schone al Genoa.