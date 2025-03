Genoa, ricapitalizzazione: indagine per truffa dopo l'esposto di A-Cap. Sentiti Zangrillo e D'Angelo

Getty Images

La situazione societaria del Genoa continua a far parlare. La Procura di Genova ha fatto formalmente partire l'indagine sul passaggio di proprietà avvenuto tra A-Cap, subentrato a sua volta a 777 Partners in quanto principale creditore, e Dan Sucu a fronte dell'aumento di capitale da 40 milioni .

L'INCHIESTA - Tutto, come riporta Il Secolo XIX, è partito dall'esposto presentato proprio da A-Cap, che rivendica un "diritto di opzione" e una "prerogativa di controllo" in virtù dei crediti che aveva con 777 Partners. Il fondo si ritiene, pertanto, danneggiato dai movimenti successivi. L'inchiesta è affidata al procuratore Alberto Landolfi, anche se, al momento, non risultato né contestazion specifiche né iscrizioni al registro degli indagati.

ZANGRILLO E D'ANGELO - Nell'ambito dell'indagine sono stati ascoltati, nella giornata di giovedì 27 marzo, Alberto Zangrillo, ex presidente e ora membro del Cda, e Andrea D'Angelo, piccolo azionista. Il quale votò contro l'aumento di capitale. Entrambi non sono indagati e sono stati ascoltati come "persone informate dei fatti" in un'audizione in cui hanno ripercorso nel dettaglio le fasi del passaggio di proprietà a Sucu.