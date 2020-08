Se ne era andato a gennaio, dopo appena sei mesi nel corso dei quali aveva totalizzato appena 4 presenze tra campionato e Coppa Italia. E' tornato ieri per sottoporsi ai tamponi anti-covid e ai test fisico-atletici. Questa volta però la permanenza di Sinan Gumus al Genoa potrebbe essere più lunga di quella passata.



Il positivo semestre di prestito all'Antalyaspor sembra aver rilanciato la carriera dell'attaccante prelevato un anno fa a parametro zero dal Galatasaray. Il rientro in patria, pur condizionato dalla pandemia, gli ha consentito di tornare su alti livelli, tanto da indurre il Grifone a provare a dargli un'altra chance in rossoblù.



Con un reparto offensivo quasi totalmente da ricostruire, dove il solo Pandev appare al momento certo della conferma, Gumus potrebbe rivelarsi un'arma a sorpresa nello scacchiere del prossimo tecnico genoano, chiunque egli sia.



I primi giorni di ritiro, il cui inizio è previsto per la prossima settimana, saranno decisivi per conoscere il futuro del 26 nato in Germania che nel frattempo è finito sotto lo sguardo attento del selezionatore turco ​Şenol Güneş, intenzionato a convocarlo in vista dei futuri impegni della nazionale anatolica.



Gli occhi del commissario tecnico non sono però gli unici ad essere posati su Gumus. Il giocatore piace molto anche all'Olympiakos che in caso di mancata permanenza del ragazzo a Genova sarebbe disposta a portarlo in Grecia a titolo definitivo.