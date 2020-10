La lista dei giocatori del Genoa positivi al Covid-19 tende sempre più verso lo zero.



Con le negativizzazioni registrate ieri dai tamponi eseguiti su Cassata, Criscito, Destro, Lerager e Zappacosta, restano solamente due (Brlek e Males) i calciatori rossoblù ancora soggetti alla quarantena domiciliare in quanto tuttora positivi al coronavirus.



Notizie che fanno ovviamente piacere al tecnico Rolando Maran che dopo quasi tre settimane passate con il gruppo falcidiato dalle assenze ora vede finalmente rimpolparsi la propria truppa.



L'inserimento dei convalescenti dal virus, tuttavia, non sarà immediato. Come accaduto nei giorni scorsi ai compagni guariti dal Covid, infatti, anche gli ultimi cinque negativizzati verranno riaccolti in squadra in maniera graduale. L'obbiettivo a breve termine è quello di avere il maggior numero di loro a piena disposizione in vista del derby con la Sampdoria del prossimo 1 novembre.