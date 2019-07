Due clamorosi rifiuti: sono quelli che il Genoa avrebbe opposto nei giorni scorsi ad altrettanti grandi centrocampisti.



Secondo un'indiscrezione rivelata dall'edizione genovese di Repubblica sia Borja Valero, in uscita dall'Inter, che Daniele De Rossi, ormai ex bandiera della Roma, si sarebbero proposti di giocare per il Grifone. Entrambi però, in maniera anche piuttosto sorprendente, sarebbero stati respinti con motivazioni analoghe malgrado il club ligure sia alla ricerca proprio di un tassello in mezzo al campo.



Sia il regista spagnolo che il mediano romano avrebbero avanzato pretese economiche troppo alte per le casse rossoblù. Ma le perplessità della società genovese sarebbero anche di natura tecnica, poiché entrambi sarebbero stati giudicati troppo lenti per di calcio dinamico che Andreazzoli intende dare alla sua nuova squadra.