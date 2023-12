Sempre più Albert Gudmundsson.

L'attaccante islandese del Genoa si conferma giornata dopo giornata l'uomo in più del Grifone. Non bastassero i sette gol siglati in campionato (a cui si devono aggiungere i due in Coppa Italia), il 26enne di Reykjavik ha guidato i rossoblù alla rimonta vincente in casa del Sassuolo concretizzando due prime volte personali.



Contro gli emiliani Gud ha infatti trovato sia il suo primo gol su rigore in Serie A che, poco dopo, anche il suo primo assist nel massimo campionato nazionale, fornendo a Caleb Ekuban la palla del sorpasso con un sontuoso tacco volante. Due episodi inediti che tuttavia non rappresentano un unicum in maglia rossoblù. Nella passata stagione, in Serie B, il numero 11 del Grifone aveva fornito ai compagni ben cinque assist, realizzando un rigore in Coppa Italia contro la Spal.