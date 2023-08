Ieri pomeriggio l'approdo alla Sampdoria di Massimo Coda pareva cosa fatta.



Il Genoa, titolare del cartellino del centravanti classe 1988, aveva accettato l'offerta dei cugini che avrebbero preso il giocatore in prestito oneroso, liberando contestualmente un posto nell'affollatissimo organico gestito da Alberto Gilardino. In serata, tuttavia, le cose sono cambiate. Sul giocatore è infatti ripiombata la Cremonese, che già a giugno aveva bussato inutilmente alla sua porta, rimettendo tutto in discussione.



La proposta dei grigiorossi prevede l'acquisto a titolo definitivo del bomber campano e un contratto più lungo rispetto ai due anni ancora in essere con i rossoblù. Un'offerta che sta facendo vacillare sia Coda che il Genoa, mettendo a rischio un affare che pareva già concluso.