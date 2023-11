Il Genoa si mette al lavoro per blindare Radu Dragusin e Albert Gudmundsson. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante islandese può rinnovare il contratto fino al 2026 con opzione a favore del club sino al 2027. Per il difensore romeno ex Juventus (in scadenza nel 2026) si lavora al rinnovo sino al 2027.