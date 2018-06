L'esclusione della Serbia dal Mondiale russo potrebbe rappresentare una buona notizia per il Genoa.



Con l'eliminazione della squadra balcanica, avvenuta ieri in seguito alla sconfitta contro il Brasile, il club rossoblù potrà infatti affondare finalmente il colpo per uno dei suoi obiettivi stagionali: l'ala Nemanja Radonjic.



La convocazione in Russia del 22enne, transitato un paio di stagione fa senza troppa fortuna dalla Roma giallorossa, aveva infatti congelato una trattativa avviata già in tarda primavera. Prima di decidere il proprio futuro il ragazzo aveva chiesto al Genoa di rimandare il tutto a dopo il Mondiale, in modo da permettergli di concentrarsi unicamente sulla prestigiosa rassegna.



Ora che l'avventura iridata per Radonjic e la sua Serbia è terminata, con il ragazzo che ha avuto anche l'onore di scendere in campo per una manciata di minuti sia nel finale della sfida persa con la Svizzera che in quella con i verdeoro, le parti possono tornare a discutere. Per cederne il cartellino la Stella Rossa, suo attuale club, spara alto chiedendo almeno 5 milioni di euro, dovendo garantire alla Roma il 15% sulla cifra di rivendita. Il Genoa, forte del gradimento del giocatore, è però convinto di riuscire ad non andare oltre i 3 milioni. La trattativa è in ogni caso ben avviata e già nei prossimi giorni potrebbe arrivare a conclusione.