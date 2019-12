Il Genoa ha messo gli occhi sul nuovo Piatek e come spesso accade al club ligure quando c'è da investire su giovani di qualità, la strada sembra quella giusta: il presidente Enrico Preziosi e il ds Giorgio Perinetti hanno messo gli occhi sull'attaccante slovacco classe 1999 Robert Bozenik. Già corteggiato in estate, il 20enne è alto 182 centimetri ma contemporaneamente dotato di buonissima tecnica.



'MANDATO' DA SKRINIAR - Club ligure che ha ripreso il discorso con il suo club di appartenenza, lo Zilina, ex squadra del difensore dell'Inter Milan Skriniar: sul giocatore c’è anche il forte interesse del CSKA Mosca, ma il Genoa si muove per gennaio, visto che c'è da sostituire l'infortunato Kouamé: in 58 presenze dall’esordio ha siglato 19 reti ed è anche già andato in gol con la nazionale maggiore dei compagni Hamsik, Kucka e proprio Skriniar.