La difesa del Genoa potrà contare anche nella prossima stagione sulle prestazioni di Ervin Zukanovic.



Dopo una positiva annata in prestito, il club rossoblù ha infatti proceduto nelle scorse ore a riscattare il cartellino del difensore bosniaco dalla Roma, versando nelle casse giallorosse il milione e 200 mila euro pattuito un anno fa. Lo riferisce pianetaGenoa1893.net specificando come il centrale trentunenne si sia legato al club ligure fino al 2022.



Nel corso del campionato appena trascorso Zukanovic ha disputato 30 gare con la maglia rossoblù, distinguendosi per l'ottimo rendimento e raggiungendo in record di presenza in una sola stagione da quando nel 2014 è approdato in Italia.