Rita Ora ha collaborato con il Genoa CFC in un'attivazione digitale indossando la maglia del club di Serie A per i 130 anni del club. La cantante britannica e sua sorella, Elena Ora, hanno postato foto sui loro account Instagram indossando le maglie della squadra italiana.Rita Ora ha indossato la maglia dorata che celebra l'anniversario del club, mentre Elena ha indossato il primo kit, la tradizionale maglia rossoblù. Insieme, le due sorelle hanno oltre 16,5 milioni di follower."Siamo molto felici di questa collaborazione con la superstar mondiale Rita Ora e sua sorella, Elena, per celebrare il nostro 130° anniversario. Il Genoa CFC è un club storico, ma siamo diventati sempre più dinamici nell'ambito del marketing e della comunicazione digitale da quando la nuova proprietà ha rilevato il club. Vogliamo entrare in contatto con influencer e celebrità che amano il calcio e si identificano con il nostro marchio al fine di esporre il Genoa CFC a un nuovo pubblico in tutto il mondo", ha dichiarato Andrés Blazquez, CEO del Genoa.