Torna di attualità in casa Lazio il nome di Armando Izzo.



Il 26enne difensore del Genoa, già seguito con molto interesse la scorsa estate, secondo il Corriere dello Sport sarebbe l'obiettivo principale della dirigenza biancoceleste per sostituire il partente Stefan de Vrij.



Arrivato al Genoa dall'Avellino nell'estate 2014, Izzo rappresenta uno dei migliori colpi realizzati dalla società di Enrico Preziosi negli ultimi anni. Nonostante alcuni guai giudiziari che l'hanno tenuto fuori dai campi sei mesi tra la primavera e l'autunno 2017, in queste stagioni il difensore napoletano ha saputo mettersi in luce come uno dei giocatori più continui del nostro campionato nel proprio ruolo tanto da guadagnarsi anche alcune chiamate in Nazionale.



Di recente il giocatore ha rinnovato il proprio contratto con il Genoa che tuttavia, avendo già individuato in Davide Biraschi il suo naturale sostituto, potrebbe anche lasciarlo partire Se dovesse arrivare un'offerta ritenuta congrua dalla dirigenza rossoblù che valuta Izzo attorno ai 10 milioni di euro.