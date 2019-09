Il rientro a Verona, sponda Hellas, di Daniel Bessa potrebbe essere più breve di quanto previsto.



Il centrocampista italo-brasiliano non rientra infatti nei piani tattici di Ivan Juric, che non a caso non lo ha mai utilizzato finora in campionato. E così, secondo quanto raccolto nei giorni scorsi da calciomercato.com, l'ex Inter a gennaio potrebbe decidere di cambiare aria, magari ritornando sui propri passi.



A Bessa sarebbe infatti interessato proprio quel Genoa salutato all'inizio dell'estate. I rossoblù sono alla ricerca di un vice Saponara, ossia di un giocatore molto tecnico in grado di agire sia sulla trequarti che come mezzala. Un profilo che combacia alla perfezione con quello di Bessa.