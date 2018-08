Se il Genoa riuscirà a sbloccare la cessione di Diego Laxalt, seguito da Zenit e Sporting Lisbona, il suo sostituto in maglia rossoblù potrebbe essere il marocchino Achraf Lazaar.

Vecchia conoscenza del nostro calcio essendo cresciuto nel vivaio del Varese prima di transitare da Palermo e Benevento, il 26enne nativo di Casablanca ma in possesso anche del passaporto italiano è attualmente in forza al Newcastle, dove però fatica a ritagliarsi uno spazio. Già un anno fa i dirigenti rossoblù lo avevano seguito da vicino senza però portare a termine la trattativa.



A riportare in auge il suo nome per il dopo Laxalt è questa mattina il Secolo XIX.