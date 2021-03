Un nuovo ritorno potrebbe presto profilarsi all'orizzonte per il Genoa.



Il club rossoblù, specialista nel riaccogliere i propri figliol prodigi, starebbe pensando a far tornare a Pegli uno dei tanti ex presenti in giro per l'Italia. In particolare il patron Enrico Preziosi vorrebbe riabbracciare Juraj Kucka, da lui stesso pescato in Slovacchia da giovanissimo e proiettato nel grande calcio.

Sbarcato in rossoblù nel gennaio 2011, il carrarmato dell'est è rimasto nel club più antico d'Italia per le successive quattro stagioni e mezzo, prima di trasferirsi al Milan.



Con il Grifone Kucka ha collezionato quasi 130 gare, realizzando nove reti, ma soprattutto ha lasciato un ottimo ricordo in sé nell'ambiente rossoblù. Tanto che, secondo quanto scrive stamane il Secolo XIX, la società ligure sarebbe intenzionato a riportarlo in Riviera qualora il Parma dovesse retrocedere in Serie B e dunque vedersi in qualche modo costretta a rinunciare al giocatore.