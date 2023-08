Potrebbe arrivare ancora una volta dal freddo il prossimo colpo di mercato del Genoa.



La società rossoblù è da tempo sulle tracce di un centravanti, pedina considerata fondamentale da Alberto Gilardino per completare la propria batteria di attaccanti. Malgrado l'arrivo di Mateo Retegui, il tecnico piemontese è infatti convinto della necessità di dotarsi di un'altra prima punta che possa alternarsi o eventualmente sostituire il collega italo-argentino.



L'ultimo nome a tal proposito entrato nel mirino del Grifone è quello di Joel Pohjanpalo, 29enne finlandese che tanto bene sta facendo a Venezia. In realtà non è la prima volta che il ragazzo viene accostato ai rossoblù, che già a inizio mercato avevano sondato timidamente questa pista. Ora però, con la chiusura delle trattative che si fa imminente, il Genoa starebbe per intervenire con maggiore decisione, rompendo ogni indugio.



L'eventuale arrivo di Pohjanpalo darebbe di fatto il via libera a Massimo Coda, cercato da molti club di Serie B ma a tutt'oggi parte integrante del formazione di Gilardino.