In casa Genoa, prima dello stop per l’emergenza Coronavirus, Nicola aveva trovato un assetto base in difesa e a centrocampo, meno in attacco invece. Come sottolinea Il Secolo XIX, Pandev, Favilli, Pinamonti e Sanabria si sono alternati, in attesa di riavere a disposizione anche Iago e Destro. Se l’ex Bologna viene da anni di delusioni e in Emilia non è alla fine mai riuscito a segnare con continuità, Falqué nelle ultime 5 stagioni è andato in doppia cifra tre volte: una col Genoa (13 gol) e due col Torino (14 e 12). L’anno scorso si è fermato a 6, ora il rossoblù può rivitalizzarlo.