L'arrivo die quello distanno letteralmente cambiando il volto dell'attacco del Genoa, pronto ad affrontare il ritorno in Serie A dopo il breve passaggio in cadetteria.L'italo-argentino e il brasiliano si candidano a un ruolo da protagonisti nello scacchiere di Alberto Gilardino e per quanto riguarda il primo, un primo assaggio delle sue intenzioni lo si è già avuto venerdì sera in Coppa Italia contro il Modena.A fronte di due arrivi corrisponderanno tuttavia almenoda un reparto, quello avanzato, mai così affollato. Il più vicino all'addio èAppena rientrato a Pegli dopo la buona stagione trascorsa in prestito alla Ternana, il 26enne pisano è pronto a tornare in Umbria. E gli indizi, a tal proposito, arrivano dai profili social del diretto interessato che nei giorni scorsi ha postato un paio di foto di lui in maglia rossoverde.Prossimi a partire anche, esclusi da Gilardino dall'elenco dei convocati nella prima gara ufficiale della nuova stagione. L'italo-ghanese, dopo il semestre passato in Bundesliga all'Augsburg, potrebbe partire nuovamente in prestito, accettando una delle proposte provenienti da Francia e Germania; il turco, invece, pare destinato al rientro in patria, anche se al momento sul suo conto non si registrato trattative.Problemi che non sembra avere, altro elemento non più centrale nei pensieri di mister Gilardino. L'ex capocannoniere di Serie B ha tantissime richieste proprio dal campionato cadetto e di fatto la scelta su quale accettare dipende solamente dalla sua volontà. Al momento, tuttavia, il 34enne di Cava de' Tirreni è a tutti gli effetti un elemento integrante della rosa rossoblù, come dimostra lo spazio, non tantissimo per la verità ma comunque ben maggiore di quello riservato a molti suoi colleghi di reparto, avuto a disposizione in questo pre-campionato.