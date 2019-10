Se non è rivoluzione poco ci manca.



L'esordio di Thiago Motta sulla panchina del Genoa porterà con sé un'importante e sostanziale modifica tattica. Dopo anni di difesa a tre domani sera contro il Brescia il Grifone potrebbe scendere in campo con una linea difensiva che prevede un uomo in più. Le intenzioni del tecnico italo-brasiliano sono infatti quelle di proporre fin da subito il suo tanto amato 4-3-3. Uno schema insolito per i rossoblù, abituati da un decennio ad esibirsi con il tridente difensivo. Davanti a Radu troverà dunque spazio la coppia centrale composta dal duo sudamericano Zapata-Romero, affiancata a sinistra da uno tra Pajac e Barreca, in attesa del rientro di capitan Criscito, e a destra da Ankersen, in vantaggio su Biraschi, poco avvezzo a giocare da terzino.



In realtà qualche tentativo con la retroguardia in linea in questi anni c'è stato, soprattutto sotto le gestioni di Mandorlini e Prandelli. Ma questi sporadici esperimenti hanno sempre avuto vita breve, venendo accantonati dopo poche giornate. La modifica di Thiago Motta si preannuncia invece più duratura sempre che il campo, giudice supremo, dia parere positivo.