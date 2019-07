Prime parole da neo giocatore del Genoa per il giovane difensore Nicholas Rizzo.



Presente con il resto dei compagni nel ritiro austriaco di Neustift, l'ex giocatore della Primavera dell'Inter ha fatto ieri sull'esordio davanti ai microfoni scendendo importanti parole sull'avventura che ha appena cominciato: "Sto vivendo un sogno per il fatto di essere in una squadra e una società storica come il Genoa. Se mi sento pronto per indossare una maglia di titolare? A livello psicologico devo acquistare altre sicurezze. Sono sempre il primo a criticarmi. Forse però questo è un vantaggio, uno stimolo e un buon punto di partenza"'



Rizzo ha poi spiegato brevemente il suo percorso da calciatore cominciato da bambino e giunto fino al professionismo: "Ho iniziato all’oratorio e, ora, eccomi qui. Chi l’avrebbe detto? Forse il nonno che mi ha trasmesso la sua passione. Sto seguendo attentamente i miei compagni per imparare i segreti del mestiere. Devo ancora fare tanta strada. La mia idea di calcio? Passa attraverso il sacrificio quotidiano e la voglia di migliorare che si basa sugli allenamenti".