In una lunga intervista concessa questa mattina Alla gazzetta dello sport Il centrocampista argentino del Genoa Esteban Rolon racconta se stesso e il suo difficile ambientamento: "Nella prima parte di stagione dovevo ambientarmi. È stato un periodo particolare ma non mi sono mai perso d'animo. Forse poteva non essere semplice farsi trovare pronto sia sul piano fisico, sia su quello mentale, ma l'occasione è arrivata".



Il mediano argentino ha poi parlato del suo rapporto con lo spogliatoio e con Cesare Prandelli: " La squadra è fantastica, questa è davvero un bel gruppo ma devo pure dire che Mister Prandelli mi ha dato subito quella fiducia che ancora non avevo avuto. Mi ha permesso di esprimere un campo con la testa, senza preoccupazione, pensando solo a giocare, e a quel punto il resto è venuto da sé. Se fai il calciatore Non puoi arrenderti davanti a certe difficoltà, devi superare certi momenti".



Nonostante le ottime prestazioni il suo futuro in rossoblù resta comunque un'incognita dal momento che il ragazzo è in prestito dal Malaga: " Non sono abituato a fare programmi a lunga scadenza. Bisognerebbe chiederlo al presidente... mi limito a pensare al domani, e davanti a me vedo solo la gara di domenica col Frosinone".



In patria molti lo paragonano all'ex interista Esteban Cambiasso ma Rolon preferisce accostarsi ad un altro suo vecchio compagno di squadra: " Magari un giorno potessi diventare come Lui. Semmai preferisco pensare a Cristian Ledesma. Quando io iniziavo la carriera all'Argentinos Juniors lui era tornato lì proprio per finire la carriera. Mi ha dato tanto ed è stato sempre molto protettivo nei miei confronti e prodigo di consigli".