Oggi Esteban Rolon compie 25 anni e come regalo, seppur non immediato, potrebbe ricevere dal Genoa un contratto per le prossime stagioni.



Il mediano argentino è arrivato in prestito dal Malaga lo scorso luglio con una clausola nel contratto che prevede l'acquisto definitivo da parte del Grifone a fronte di un esborso di quattro milioni di euro. Una cifra non eccessiva per un giocatore che dopo un inizio difficile ha saputo sfruttare le occasioni capitalegli per guadagnarsi un posto da titolare nell'undici di Cesare Prandelli.



Rimasto un oggetto sconosciuto fino a dicembre, Rolon è ora una pedina quasi insostituibile per l'ex Ct che raramente rinuncia al suo apporto di corsa e dinamismo. Caratteristiche che hanno convinto anche la dirigenza rossoblù a riscattare a fine stagione il suo cartellino, facendone uno dei perni del prossimo centrocampo genoano.