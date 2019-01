Tra le sorprese messe sotto l'albero di Natale del Genoa c'è senza dubbio Esteban Rolon, passato da oggetto misterioso a preziosa pedina nel centrocampo rossoblù nel giro di un paio di settimane.



Merito anche della fiducia riposta in lui dal neotecnico Cesare Prandelli che recentemente l'ha definito un 'equilibratore di gioco': "Non credo sia la mia qualità migliore - afferma però il mediano al sito ufficiale del Grifone direttamente dal ritiro spagnolo di Murcia - Penso di avere l’attitudine a cercare la posizione più utile, a leggere le situazioni di gioco velocemente e, quando il pallone lo hanno gli avversari, a mettere aggressività per recuperarlo il prima possibile”.



Aldilà delle soddisfazioni personali, tuttavia, Rolon dichiara di avere a cuore soprattutto il bene della squadra: “Il mio obiettivo si identifica con quello del collettivo. Lavorare duro servirà a puntare a una conclusione positiva del campionato e a toglierci delle belle soddisfazioni”.