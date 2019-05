Genoa-Roma 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 37’ st El Shaarawy (R), 46' st Romero (G).



Assist: 37’ st Dzeko (R), 46' st Veloso (G).



Genoa (4-3-2-1): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager (38’ st Sanabria), Radovanovic, Veloso; Bessa (47' st Rolon), Koaume; Lapadula (28’ Pandev). All. C. Prandelli.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi (44’ st Karsdorp), Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo (25’ st Kluivert), Pellegrini (21’ st Schick), El Shaarawy; Dzeko. All. C. Ranieri.



Arbitro: P. S. Mazzoleni di Bergamo.

Ammoniti: 6' st Zaniolo (R), 39’ st Kluivert (R), 51' st Rolon (G).

Note: al 50' st Mirante (R) respinge rigore a Sanabria (G).