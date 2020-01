Genoa-Roma 1-3 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 5’ pt Under (R), 44’ aut. Biraschi (R), 45’ pt Pandev (G); 30’ st Dzeko (R).



Assist: 45’ pt Schone (G); 30’ st Pellegrini (R).



Genoa (3-4-1-2): Perin; Biraschi, Romero, Goldaniga; Ghiglione, Cassata (25’ st Favilli), Schone, Sturaro (45’ st Radovanovic), Barreca; Pandev, Sanabria (41’ st Agudelo). All. D. Nicola.



Roma: (4-2-3-1): Lopez; Santon (39’ st Cetin), Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout (27’ st Cristante), Diawara; Under (43’ st Peres), Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. P. Fonseca.



Arbitro: F. Maresca di Napoli.



Ammoniti: 26’ pt Veretout (R), 38’ pt Romero (G); 16’ st Cassata (G), 28’ st Dzeko (R), 36’ st Lopez (R).



Spettatori: 21.000 circa.