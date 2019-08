Il debutto in campionato del Genoa, previsto domenica sera all'Olimpico contro la Roma, potrebbe avvenire senza uno degli acquisti più importanti compiuti dal Grifone nell'attuale sessione di mercato.



Nel corso della gara di venerdì sera contro l'Imolese, valida per il terzo turno di Coppa Italia, Riccardo Saponara ha infatti abbandonato il campo allo scoccare della mezzora di gioco, pochi minuti dopo aver siglato il momentaneo raddoppio rossoblù.



Nel post partita Aurelio Andreazzoli, a precisa domanda di un giornalista, ha chiarito come sia stato lo stesso centrocampista romagnolo a chiedere la sostituzione dopo aver accusato un lieve pizzico ai muscoli della coscia. Niente di particolarmente preoccupante, dunque, anche se la reale entità dell'infortunio verrà valutata clinicamente soltanto oggi. La possibilità che Saponara debba saltare la sfida con la Roma dipende tutto dall'esito degli esami odierni.