Aggiornamenti meteo da Genova, dove tra poco meno di un'ora è in programma la sfida di campionato tra Genoa e Roma: nonostante la pioggia che si sta abbattendo con vigore sul Ferraris, lo svolgimento dell'incontro non dovrebbe essere però in discussione. Alle ore 20 il bollettino della Protezione Civile locale ha diramato un'allerta di codice giallo a causa della pioggia.