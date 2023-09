Genoa-Roma è il posticipo delle 20.45 di giovedì 28 settembre che al Galileo Ferraris di Marassi in Genova chiude la sesta giornata di campionato, il primo turno infrasettimanale 2023/24. I padroni di casa di Alberto Gilardino sono entrati in una crisi di risultati che dura da 3 giornate e cercanod il riscatto per ambire a posizioni di classifica differenti. José Mourinho dopo il pari subito contro il Torino resta fermo a una sola vittoria stagionale all'attivo nonostante Romelu Lukaku e cerca riscatto.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Genoa-Roma, calcio d'inizio alle 20.45 di giovedì 28 settembre al Ferraris di Genova sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. In streaming da smartphone, tablet e pc sarà quindi visibile tramite l'app di Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Lukaku.