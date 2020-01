Potrebbe terminare dopo appena sei mesi e con solo due apparizioni in gare ufficiali l'avventura dial Genoa.L'ormai imminente arrivo in rossoblù di Andrea Masiello e quello possibile di Adama Soumaoro spingono infatti il difensore lombardo, peraltro in prestito dal Sassuolo, sempre più lontano da Pegli.Nonostante le buone impressioni destate otto giorni fa nella gara contro la Roma, il giocatore non è contento della scarsa considerazione avuta nei suoi confronti dai tecnici succedutisi sulla panchina del Grifone. Condizione che sommato al crescere della concorrenza in un reparto già affollato lo inducono a cambiare aria.D'altronde le possibili alternative non gli mancano. Cercato senza troppa convinzione nelle settimane passate da Cagliari e Torino,