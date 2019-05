Salvezza o Champions, è questo il dilemma: ladi Claudiofa visita nel posticipoaldi Cesarenella sfida in programma allo stadio Ferraris, fondamentale per la rispettiva corsa delle due squadre. I capitolini infatti vogliono continuare con tre punti la rincorsa al quarto posto, con l'Atalanta che ha vinto ed è ora distante quattro punti, mentre i liguri tremano, vista la vittoria dell'Empoli che ha portato la zona retrocessione a soli tre punti di distanza, con la prossima trasferta sull'improbo campo di Bergamo.I giallorossi sono reduci da cinque risultati utili di fila (tre vittorie e due pareggi) mentre i rossoblù non vincono da sei gare (quattro ko e due pari).La Roma non perde contro il Genoa da nove partite di Serie A (8V, 1N): dalla sconfitta per 0-1 del maggio 2014, con Gasperini sulla panchina dei rossoblù. Genoa e Roma hanno pareggiato soltanto una delle ultime 13 partite di Serie A giocate al Ferraris: proprio la più recente (1-1 nella gara d’andata della scorsa stagione). Tre degli ultimi sei incroci in Serie A tra Genoa e Roma sono terminati con il punteggio di 3-2, sempre a favore dei giallorossi, inclusa la gara d’andata di questo campionato. Il Genoa ha segnato 11 gol in campionato da inizio 2019, un record negativo al pari del Chievo; i rossoblù sono rimasti a secco in ben otto delle 15 gare disputate nel periodo. La Roma ha collezionato tre clean sheet nelle ultime quattro gare in campionato, tante quante quelle registrate nelle precedenti 24 partite di Serie A. Il Genoa, nel girone di ritorno, ha registrato in media un possesso palla casalingo del 41,6%, meglio solo del Parma nel periodo (36,1%). La Roma è la squadra che ha segnato di più nel primo tempo in questo campionato: 32 reti, 14 delle quali nei primi 15 minuti di gioco (altro record). La Roma è l’unica squadra nei cinque maggiori campionati europei in corso a vantare 10 giocatori con almeno tre gol segnati. L’attaccante del Genoa Christian Kouamé è il giocatore che ha effettuato più tiri da inizio febbraio in Serie A (32) senza segnare alcun gol. Stephan El Shaarawy ha debuttato in Serie A con la maglia del Genoa, nel dicembre 2008, collezionando tre presenze in rossoblù; l’attaccante della Roma vanta tre reti contro i liguri in campionato, di cui le ultime due al Ferraris.Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Veloso, Radovanovic, Bessa; Lapadula, Kouamé.Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.​