Dulcis in fundo. La, dopo la sosta per le nazionali, si chiude con il posticipo dello Stadio Galileo Ferraris di Genova, in scenatra ildel nuovo tecnico Andriy, al debutto in panchina nel campionato italiano dopo l'addio di Ballardini, e ladi José, in piena crisi di risultati. Una gara ricca di significati, anche per il rapporto non certo idilliaco tra l'ucraino e il portoghese, ai tempi del Chelsea: il Grifone è in piena zona rossa, al terzultimo posto con una sola gara vinta in stagione, mentre i giallorossi annaspano dopo due ko di fila che li hanno portati a meno 3 dal quarto posto e la deludente campagna europea, difficoltà accresciute dalle dichiarazioni dello Special One, spesso border line. Una gara da non sbagliare, per nessuna delle due compagini.​L'ultimo successo del Genoa contro la Roma in Serie A risale al maggio 2014 (1-0 con Gasperini in panchina e rete decisiva del greco Fetfatzidis): da allora tre pareggi e ben 11 successi giallorossi. La Roma non ha perso nessuna delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Genoa (11V, 3N): tra le squadre attualmente in Serie A, contro nessuna i giallorossi hanno una striscia aperta di imbattibilità più lunga. Cinque successi giallorossi e due pareggi nelle ultime sette sfide al Ferraris in campionato tra Genoa e Roma: tra le squadre sempre presenti in Serie A dalla stagione 2014/15 ad oggi, infatti, quella ligure è l’unica contro cui i capitolini sono sempre rimasti imbattuti in trasferta. Il Genoa è sia la squadra che da più tempo aspetta la vittoria in questa Serie A (nove partite, con sei pareggi e tre sconfitte), che la formazione ad aver collezionato più pareggi finora in questo campionato (sei, tra cui tutte le ultime tre gare giocate). Due sconfitte consecutive per la Roma in Serie A (non arriva a tre da luglio 2020); José Mourinho, invece, non aveva mai perso due partite di fila da allenatore nel massimo campionato italiano, mentre considerando i maggiori cinque tornei europei era arrivato a tre ko consecutivi a febbraio alla guida del Tottenham. Andriy Shevchenko torna nel campionato di Serie A 4572 giorni dopo l’ultima partita da giocatore (16 maggio 2009, Udinese-Milan 2-1): in match casalinghi non ha mai perso nel massimo campionato contro la Roma (tre vittorie e tre pareggi in sei sfide da giocatore) e ha segnato quattro gol nelle ultime quattro partite giocate contro i giallorossi in A. José Mourinho è stato allenatore di Andriy Shevchenko al Chelsea: per l’ucraino quattro gol in 31 partite in Premier League con il club inglese allenato dal portoghese tra il 2006 e il 2007. Solo la Salernitana (nessun gol) ha segnato meno reti di Roma (uno) e Genoa (due) nella prima mezz’ora di gioco di questa Serie A; i liguri in questo parziale hanno incassato sette gol (solo Sampdoria, nove, e Cagliari, otto, hanno fatto peggio finora).Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Rovella, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Pandev, Ekuban.Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Ibanez; El Shaarawy, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan; Shomurodov, Abraham.​