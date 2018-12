Cristiano Ronaldo è senza dubbio il giocatore più invidiato e celebrato del calcio mondiale.



Eppure secondo il difensore argentino del Genoa Cristian romero, che ha avuto l'onere di marcarlo al suo debutto in Serie A lo scorso 7 ottobre , CR7 non è il calciatore che più l'ha messo in difficoltà tra quelli incontrati dal suo sbarco in Italia.



Intervenuto ai margini di un evento di marketing tenutosi ieri sera, il difensore del Genoa ha ammesso come ad impressionarlo maggiormente sia stato un giocatore portoghese della Juventus che tuttavia non è l'ex Pallone d'Oro: "Chi è il giocatore che più mi ha impressionato in Serie A? Non CR7, ma Cancelo...".