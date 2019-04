Tra i protagonisti del prezioso pareggio strappato dal Genoa in casa della Spal c'è anche Christian Romero, capace di riscattarsi con un salvataggio provvidenziale nel finale dopo essersi fatto anticipare da Felipe in occasione del vantaggio estense: "Credo che la squadra abbia fatto una grande prestazione dal primo minuto - ha raccontato l'argentino a Radio Nostalgia - Mancano ancora quattro partite, dobbiamo dare tutto. Non stare tranquilli, perché siamo in una situazione difficile. Dobbiamo dare tutto in campo come oggi. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Non meritavamo di essere in questa situazione, siamo una squadra con qualità.”



Nel futuro del centrale sudamericano c'è la Juventus, tuttavia l'ipotesi che El Cuti possa restare un altro anno in rossoblù non è da escludere: “Come ho detto mancano quattro partite alla fine. Ora penso solo al Genoa, dopo non so. Sono molto felice per il campionato che sto facendo. Devo ancora continuare a crescere e a giocare. Dopo vediamo. Penso di aver fatto una grande partita, però devo ancora migliorare e crescere.”



Una battuta infine sull'eroe di giornata Gianluca Lapadula: “Lapadula penso che sia un bravo ragazzo e un bravo calciatore. È stato fermo tanto per infortunio, lo vedo molto bene. Speriamo che continui così perché per noi è importante.”