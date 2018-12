A margine di un evento promozionale svoltosi nel tardo pomeriggio presso il museo del Genoa, il difensore argentino Cristian Romero ha parlato del difficile momento dei rossoblù: "Servono pazienza e umiltà - ha dichiarato all'Ansa - usciremo da questa situazione lavorando".



Il giovane difensore argentino ha poi parlato anche della situazione dell'allenatore sempre più in bilico: "Juric purtroppo è arrivato in un momento difficile con un calendario davanti molto duro. Ma è un grande allenatore e sono contento che mi abbia dato fiducia, lavora benissimo. La gara di Torino è diventata difficilissima con l'espulsione di Romulo ma penso che lavorando tutti assieme possiamo tornare a vincere a partire dalla gara di giovedì prossimo. Pressione? No, nessuna ma ma tornare a vincere sarà importante per il morale di tutti".