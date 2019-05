Cristian Romero, difensore del Genoa, in gol contro la Roma, parla a Sky Sport della corsa salvezza: "Non meritavamo di stare in questa situazione, dobbiamo dare tutto perché siamo sicuramente da Serie A. Il rigore? Sanabria ha sbagliato, ma va bene così. Può succedere e ha tutta la nostra fiducia. Oggi abbiamo dato tutto e abbiamo fatto una grande partita, concentriamoci sulle sfide che mancano".