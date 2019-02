Bruno Amione può davvero essere l'erede di Cristian Romero al Genoa. Ne è convinto quest'ultimo che in un' intervista al Secolo XIX ha parlato in termini estremamente positivi del ragazzo del Belgrano seguito con un certo interesse dal Grifone: " Lo conosco bene, ha il mio stesso agente. Ha 3 anni meno di me, è molto forte ed è in nazionale under 17, mi somiglia molto: ha un futuro da grande difensore".



La società di Enrico preziosi, che la scorsa estate prelevo dalla stessa squadra di Cordoba proprio Cristian Romero, è da tempo sulle tracce di Amione. Sul diciassettenne negli ultimi tempi hanno però ho messo gli occhi anche altri club italiani, come Juventus, Inter e Roma