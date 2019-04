Insistere sulla difesa a 4 o ritornare all'antico riproponendo il tridente arretrato? È con questo dubbio che Cesare Prandelli si avvicina alla sfida di domenica sera in casa del Napoli.



Le squalifiche della coppia centrale difensiva titolare degli ultimi tre mesi , quella composta da Romero e Zukanovic, costringerà In ogni caso l'allenatore del Genoa a modificare radicalmente la difesa inserendo dal primo minuto sia Biraschi che Gunter dal primo minuto. Entrambi i giocatori hanno però dimostrato in passato di trovarsi meglio in una retroguardia a 3 piuttosto che con il pacchetto in linea. Una soluzione che viceversa non è quella preferita da capitan Criscito, che rende molto meglio da terzino sinistro che non da centrale.



Dalla scelta dello schema dipenderà ovviamente anche l'impiego dei laterali, altra nota dolente per Prandelli nella con l'Inter. Insomma, non bastassero i problemi di sterilità del proprio attacco sì, ora l'ex CT deve fare i conti anche con le incognite di una difesa tutta da inventare.