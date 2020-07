Romulo ha deciso di porre fine alla sua avventura al Brescia.



Il centrocampista italo-brasiliano, arrivato in prestito la scorsa estate, a differenza di molti suoi compagni ha scelto di non prolungare il contratto con la società lombarda scaduto lo scorso martedì. A darne annuncio lo stesso club con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali: "Souza Orestes Caldeira Romulo ha scelto di non continuare il rapporto pertanto, la collaborazione tra Club e giocatore, può considerarsi conclusa".



Pur essendo stato ceduto a titolo temporaneo, il giocatore tuttavia non vestirà la maglia del Grifone in quest'ultimo mese di campionato. Anche il suo legame con l Genoa, infatti, è giunto al termine con la fine di giugno. Romulo, pertanto, da ieri è ufficialmente svincolato.