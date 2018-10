La gioia di Romulo per il primo realizzato con la maglia del Genoa è stata parzialmente scalfita dal calo accusato dalla squadra nella ripresa che è valso il pareggio dell'Udinese: “Non so cosa sia successo fra primo e secondo tempo -ha detto l'italobrasiliano a Radio Nostalgia - Secondo me abbiamo fatto talmente bene nel primo tempo che nel secondo ci siamo rilassati un po’. Abbiamo avuto un calo di concentrazione. Fatto il secondo gol, dopo pochi minuti abbiamo subito il pareggio. La prestazione però c’è stata. Il gol di De Paul ci ha sorpreso. De Paul è fortissimo: se poi la lasci libero davanti all’area è forte in quel genere di tiro lì”.Romulo ha poi posto l'accento sui differenti metodi di allenamento esistenti tra Ballardini e Juric: “A dire la verità, stiamo lavorando bene e un po’ di più. Il corpo di ogni essere umano deve adattarsi, ma il nostro lavoro è intenso e buono. Ci stiamo ancora abituando a questa intensità durante gli allenamenti, in settimana. Una volta che prenderemo forma, sono sicuro che faremo benissimo anche a livello fisico”.Il cambio di modulo da Ballardini a Juric rende Piatek più marcato ad uomo, avendo difficoltà a tirare? Intanto Piatek è rimasto a secco per la seconda gara consecutiva, dopo il digiuno di settimana scorsa con la Juve. Colpa del cambio di modulo avvenuto l'arrivo di Juric: “Non lo so - ha proseguito Romulo - il paragone non puoi farlo quando giochi con la Juventus. Con loro è difficilissimo giocare: a Manchester non riuscivano a fare due passaggi che i bianconeri erano già lì. Figuriamoci noi che siamo una squadra più piccola del Manchester. Magari nelle prossime partite si sbloccherà anche col nuovo mister e tutto tornerà normale”.Mercoledì il Genoa volerà nella San Siro rossonera per recuperare la gara del primo turno. Servirà più intensità per impensierire il Milan: “Sono sicuro che a Milano metteremo molta più pressione, il mister ci chiederà un pressing ultra offensivo. Sono certo che faremo una grande partita a Milano”.