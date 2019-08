Potrebbe presto rinfoltirsi ulteriormente la già cospicua colonia di ex giocatori del Genoa accasatisi al Verona.



Dopo Bessa, Lazovic e Gunter, oltre al tecnico Ivan Juric, in riva all'Adige potrebbe approdare, anzi riapprodare, anche Romulo. Nonostante la sua duttilità tattica il centrocampista italo-brasiliano è stato messo da Andreazzoli nella lista degli epurabili dopo che tecnico e giocatore non hanno trovato l'intesa sulla posizione che quest'ultimo dovrebbe ricoprire nel prossimo scacchiere rossoblù.



Il Verona sogna quindi di riportare al Bentegodi il 32enne di Pelotas, facendogli vestire la maglia scaligera per la terza volta in carriera. Romulo è già stato infatti tesserato per l'Hellas nel 2013-14 e poi dal 2015 al 2018, stagione al termine della quale passò al Grifone, club a cui è legato da un contratto in scadenza a giugno 2020. Il vero ostacolo è rappresentato dall'ingaggio del calciatore, fissato a 1 milioni tondo tondo. Cifra che il Verona potrebbe garantire soltanto con l'aiuto del Genoa.