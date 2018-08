Appena un anno dopo essere arrivato al Genoa Luca Rossettini sta già per salutare il grifone. Finito nella lista degli epurati di mister Ballardini, l'ex difensore di Cagliari e Torino si è allenato a parte in quel di Pegli nelle ultime due settimane, assieme agli altri fuori rosa rossoblù. Il suo isolamento dovrebbe però durare ancora poco. Il 31enne veneto ha infatti raggiunto l'accordo con il Chievo per trasferirsi in gialloblu dopo aver espletato il rituale delle visite mediche previste per domani. La società clivense preleverà Rossettini in prestito con diritto di riscatto, versando 1,5 milioni di euro nelle casse de Genoa.