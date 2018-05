Il gol ritrovato dopo 13 mesi di lunghissima astinenza domenica scorsa contro la sua ex più amata sembra aver dato nuova vitalità a Giuseppe Rossi.



Dai canali ufficiali del Genoa l'attaccante italo-americano parla così del suo presente e del suo futuro, partendo proprio dalla rete siglata contro i viola: “E’ un nuovo inizio. Sogno di tornare un giorno in Nazionale e il Genoa è una tappa fondamentale. Queste ultime partite sono verifiche importanti. Sono orgoglioso di vestire la maglia di un grande club come il Genoa".



