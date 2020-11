Non c'è il nome di Nicolò Rovella nella distinta di gara che il Genoa ha presentato all'arbitro per la gara con l'Udinese.



Il giovane centrocampista rossoblù, vera e propria rivelazione dell'inizio di stagione del Grifone e uomo dei desideri di molti club, non solo non è stato schierato da mister Maran dal primo minuto, cosa ormai consueta per lui, ma non è neppure andato in panchina alla Dacia Arena.



A costringere il 18enne lombardo a seguire i propri compagni di squadra dalla tribuna un fastidio gastro-intestinale che lo ha colpito nelle scorse ore.