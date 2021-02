Al termine del pareggio contro il Verona, Nicolò Rovella ha parlato a Sky, partendo dalla festa finale: "Un'emozione unica, un gol all'ultimo ha fatto esultare tutti, è un gol importante. Quando siamo rimasti in dieci si è vista la forza del gruppo, abbiamo lottato uno per l'altro".



SU INTER-GENOA - "Se il mister deciderà di farmi giocare, sarò pronto per far vedere le mie qualità".



SUL TRASFERIMENTO ALLA JUVE - "Qualche battuta c'è, ma io sono cresciuto a Genova, per me è una seconda casa. Sono legatissimo a questi colori, darò tutto finchè resterò qui".



SULLE PRESSIONI - "Cerco di fare quello che chiede il mister, ascolto i consigli dei compagni esperti e provo a crescere senza fretta".